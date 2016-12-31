Karabük'te kaza: 4 yaralı



KARABÜK'te, kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir korkuluklara çarpan hafif ticari araçta 4 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Karabük-Safranbolu çevre yolu Yeşil Mahalle mevkiinde meydana geldi. Safranbolu yönüne giden İsmail Alkan yönetimindeki 78 AJ 306 plakalı hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak demir korkuluklara çarptı. Parçaladığı korkuluklara takılıp yamaçtan aşağıya düşmekten kurtulan araçta sürücü ile birlikte Kübra Durmuş, Esra Kaplan ve Gamze Bilgiç hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.