Karabük'te Katlı Otopark ve Pazar Yeri İnşaatı

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Şirinevler Mahallesi'nde yapımına başlanan katlı otopark ve pazar yeri inşaatının devam ettiğini bildirdi.



Vergili, gazetecilere yaptığı açıklamada, otoparkın 3 katlı yer altı otoparkı olacağını söyledi.



Vatandaşların daha iyi ortamlarda alışveriş yapabilmesini sağlamak ve Şirinevler Mahallesi'nde yaşanan otopark sorununu ortadan kaldırmak için çalıştıklarını ifade eden Vergili, "Şirinevler Mahallesi için oldukça büyük öneme sahip olan proje, özellikle pazarın kurulduğu günlerde trafik ve otopark sorununu da ortadan kaldırmış olacak. Vatandaşlar kışın yağmurdan, yazın sıcaktan etkilenmeden alışveriş yapabilecek. Şirinevler Mahallesi'nde büyük sıkıntı oluşturan otopark sorunu da katlı otopark ile çözülmüş olacak. Binada toplam 312 araçlık otopark yer alacak." diye konuştu.