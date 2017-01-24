Karabük'te Kaldırım Çalışması

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, kent genelinde bozuk yol ve kaldırımların onarıldığını bildirdi.



Vergili, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.



Ekiplerin, asfalt bakım, onarım ve yenileme çalışmaları ile kaldırımları da onardığını vurgulayan Vergili, "Vatandaşlarımızın ulaşımlarını emniyetli şekilde yapabilmeleri sağlamak için engelli standartlarına uygun olarak kaldırım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana kaldırım çalışmalarına önem verdik. Kaynaklarımızı etkin ve verimli şekilde kullanarak daha yaşanabilir bir Karabük inşa edeceğiz." diye konuştu.