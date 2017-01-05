Karabük'te Kaldırım Çalışması

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, kaldırım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.



Vergili, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların kent genelinde süreceğini söyledi.



Karabük'ün her gün gelişen, geliştikçe ihtiyaçları artan bir il olduğunu ifade eden Vergili, "Karabük Belediyesi olarak ihtiyaçlara cevap vermek için ara vermeden çalışıyoruz. Şehrimizde vatandaşlarımızın ulaşımlarının emniyetli bir şekilde sağlanması amacıyla kaldırım çalışmalarımıza da tüm hızıyla devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın güvenli ve daha rahat yürüyebilmelerini sağlama amacındayız." dedi.



Kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanarak ellerinden gelenin en iyisini yapmaya özen gösterdiklerini vurgulayan Vergili, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından bir yandan kırılmış ve kullanılamaz haldeki kaldırım yerine yeni kaldırımlar yapılırken, diğer taraftan ise şimdiye kadar kaldırımı olmayan caddeleri de kaldırımlara kavuşturuyoruz. İnşallah hep birlikte daha güzel çalışmaları kentimize kazandırabilmenin mücadelesi içinde olacağız." diye konuştu.