Karabük'te İstinat Duvarı Çalışması

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, istinat duvarı çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.



Vergili, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların Kartaltepe ve Karabük mahallelerinde devam ettiğini söyledi.



Yerleşim yeri merkezinde yol kenarlarında oluşan ve oluşabilecek toprak kaymalarını önlemek amacıyla çalışmaların yapıldığını ifade eden Vergili, "Fen İşleri Müdürlüğümüz ekipleri, oluşabilecek tüm olumsuzluklara karşı önlemlerini almaya devam ediyor. Mahallelerde yolların olası çökmelerinin önüne geçmek ve güvenli yolların sağlanması için başlatılan istinat duvar çalışmaları ihtiyaç duyulan mahallelerde devam edecek." diye konuştu.