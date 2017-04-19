Karabük'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Karabük İl Koordinasyon Kurulu'nun 2017 yılı ikinci dönem toplantısı yapıldı.



İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, Vali Mehmet Aktaş, kurumların bölge müdürleri, kaymakamlar, belediye başkanları ile yatırımcı daire müdürleri katıldı.



Toplantının açılışında konuşan Vali Mehmet Aktaş, ilde 2017 yılının 1. döneminde 248 proje ve iş yürütüldüğünü söyledi.



Yürütülen proje ve işin tutarının 2 milyar 597 milyon 121 bin lira olduğunu belirten Aktaş, "Bu projelere önceki yıllarda 895 milyon 496 bin lira harcanmıştır. Projelerin 2017 yılı ödenekleri ise 277 milyon 585 bin liradır." dedi. Vali Aktaş'ın ardından bölge müdürleri yatırımlar hakkında bilgi verdi.