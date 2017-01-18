Karabük'te Hekim Ataması

Karabük Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri İsmail Kara, Karabük Ağız Diş Sağlığı Merkezine Ağız, Diş ve Çene Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Taylan Çebi'nin atandığını bildirdi.



Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karabük'te diş rahatsızlığı bulunan hastaların cerrahi operasyon için Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlere gitmek zorunda kalmayacağını söyledi.



Daha önce cerrahi operasyon gerektiren diş rahatsızlıklarında büyük illere sevk edilen hastaların, artık Karabük'te operasyonları yaptırabileceklerini ifade eden Kara, Çebi'nin göreve başlamasıyla birlikte bölgenin büyük bir eksikliğinin daha giderildiğini belirtti.



Kara, Çebi'nin pazartesi, salı, çarşamba günleri muayene ve ameliyat yapacağını, 20 yaş dişi, çene kistleri, odontojenik ve non-odontojenik çene kist ameliyatları, çene tümörlerinin cerrahi ameliyatları, temporomandibular eklem rahatsızlıklarının tedavisi, trigeminal nevralji ameliyatları, çene estetikleri, dudak estetikleri ve apikol rezeksiyon ameliyatlarını yaptığını kaydetti.