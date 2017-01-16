Karabük'te Halk Otobüsleri Dezenfekte Ediliyor

Karabük Belediyesi tarafından halk otobüsleri ve servisler dezenfekte ediliyor.



Karabük Belediyesinde görevli Ziraat Mühendisi Kemal Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, halka daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda seyahat etme imkanı sunmak için çalışıklarını söyledi.



Özellikle toplu ulaşım araçlarında hızla yayılan ve insan sağlığını tehdit eden zararlı bakterilerle mücadelenin önemli olduğunu ifade eden Genç, şöyle konuştu:



"Alınan önlemler çerçevesinde halkın yoğun olarak kullandığı ve her gün binlerce insanın doğrudan temas ettiği toplu taşıma araçlarının tutamak, koltuk ve kaplamaları gribe karşı önlem olarak dezenfekte ediliyor. Dezenfekte çalışmaları alkol bazlı, geniş spektrumlu ve hidrojen peroksit içerdiği için insanların sağlığına zararlı olmayan bir ilaçla yapılıyor. Temas edildiğinde herhangi bir sağlık problemine yol açmayacak ilaçlar kullanıyoruz. Araçlarda insanların daha çok temas ettiği kapı kolları ve tutunma yerleri özellikle dezenfekte ediliyor."