Karabük'te Halk Günü Toplantısı

Karabük Valiliği, vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilmeleri amacıyla halk günü toplantısı düzenledi.



Kartaltepe sosyal tesislerinde düzenlenen toplantıda konuşan Karabük Valisi Mehmet Aktaş, toplantının üçüncüsünü düzenlediklerini söyledi.



Kamu kurumlarıyla işi olan vatandaşların o kurumlara giderek, dertlerini, sıkıntılarını ve taleplerini ilgililere anlattığını ifade eden Aktaş, bu toplantıları bunun tersini yapmak için düzenlediklerini anlattı.



İl Müdürleri, Kartaltepe, Yenişehir, Öğlebeli ve Ergenekon Mahallesi muhtarları ile bu Mahallelerde ikamet eden vatandaşların katıldığı toplantıda sorunları dinleyen Vali Aktaş, sorunların çözümü konusunda beraberindeki kurum amirlerine talimatlar verdi.