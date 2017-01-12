Karabük'te Halk Günü Toplantısı

Karabük Valiliği, vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilmeleri amacıyla halk günü toplantısı düzenledi.



Karabük Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Karabük Valisi Mehmet Aktaş, toplantının ilkini düzenlediklerini söyledi.



Kamu kurumlarıyla işi olan vatandaşların o kurumlara giderek, dertlerini, sıkıntılarını ve taleplerini ilgililere anlattığını ifade eden Vali Aktaş, şöyle konuştu:



"Fakat biz, bugün bunun tersini yapalım ve devlet olarak, ilgili kurum müdürlerimizle birlikte biz sizlere misafir olalım istedik. Amacımız, sizlerin taleplerinizi, ihtiyaçlarınızı ve sıkıntılarınızı ilk elden sizlerden dinlemek ve sıkıntılarınızı imkanlar ölçüsünde, gücümüz yettiğince çözüme kavuşturmak ve yardımcı olmak."



Özellikle iş, sağlık, ulaşım, konut mağduriyeti ve bireysel ekonomik sıkıntılarının çözümü noktasında destek isteyen vatandaşların sorunlarını dinleyen Aktaş, sorunların çözümü konusunda beraberindeki kurum amirlerine talimatlar verdi.



Toplantıda, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Cihan Ulukaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, ilgili kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, Namık Kemal Mahallesi, Yeni Mahalle, Bayır Mahalle, Fatih Mahallesi, Soğuksu Mahallesi ve Atatürk Mahallesi muhtarları hazır bulundu.