Karabük'te Gol Sesi Çıkmadı

Karabükspor - Kasımpaşa maçı golsüz sona erdi. Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında, orta sıralardaki iki takımın karşılaştığı mücadele Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynandı.



Karşılaşma boyunca daha etkili olan taraf Karabükspor oldu. Ev sahibi ekip, 11 kez rakip kaleyi yokladı, ancak ağları bulamadı. Buna karşılık Kasımpaşa ise 4 şut çekmesine rağmen, karşılaşmadan 1 puanı kopardı.



Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 37'ye çıkarırken, Karabükspor ise 35 puana yükseldi. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa evinde Akhisar ile karşılaşacakken, Karabükspor ise deplasmanda Gaziantepspor'a konuk olacak.



Kaynak: Sporx.com