Karabük'te Fetö Şüphelisi 12 Kişi Adliyede

KARABÜK'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 12 kişi adliyeye sevk edildi.



Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada polis, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyon yaptı. Daha önce açığa alınan emniyet müdür yardımcısı M.K., komiser İ.Y., komiser yardımcısı M.Ç., Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları çalışanları V.K., A.E., U.B., F.Ö., L.T., S.E. ve Ö.L. ile birlikte E.Ö. ve F.E. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



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