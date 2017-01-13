Karabük'te Fetö/pdy Soruşturması

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında kapatılan bir kolejin müdür yardımcısı tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ üyeliğinden aranan ve uygulama noktasında durdurulan bir araçta yakalanan M.Ç, adliyeye sevk edildi.



FETÖ ile bağlantısı tespit edilerek el konulan ve imam hatip lisesi olarak halkın hizmetine sunulan Fatih Kolejinin müdür yardımcısı olduğu öğrenilen şüpheli, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.