Karabük'te Fetö/pdy Soruşturması

Karabük Valisi Mehmet Aktaş, kentte yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalara ilişkin, 458 kamu personelinin ihraç edildiğini bildirdi.



Aktaş, Eflani ilçesinde düzenlediği basın toplantısında, özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kentte yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini, bu kapsamda birçok operasyon düzenlendiğini söyledi.



Soruşturmalar kapsamında çok titiz davrandıklarını ifade eden Aktaş, "Şimdiye kadar Karabük'te 458 kamu personeli ihraç edildi. Bu Karabük için büyük bir sayı. Bu örgütün Karabük'te yoğun bir faaliyet içinde olduğunun göstergesi. Kolay olmuyor, çok ciddi bir yapılanmayla karşı karşıyayız." diye konuştu.



Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 679, 680 ve 681 sayılı 3 yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kamu kurumlarındaki çok sayıda çalışanın görevlerine son verildiğini hatırlatan Aktaş, bu kapsamda Karabük'te de 43 kamu görevlisi bulunduğunu kaydetti.



Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin bir yerel televizyon kanalında "Birçok FETÖ'cü dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor" dediğinin hatırlatılması üzerine Aktaş, Vergili'nin FETÖ ile mücadelesini yakından bildiğini dile getirdi.



Karabük Cumhuriyet Başsavcılığının Vergili'ye yazılı olarak bu konuda bildiklerini anlatması için davet gönderdiğini aktaran Aktaş, "FETÖ ile mücadelesine yakinen şahidim. 15 Temmuz akşamı birlikte çalıştık. Belediye imkanlarını 15 Temmuz akşamı seferber etti. Ancak Sayın Vergili'nin söylediklerine katılmıyorum. Karabük'te bu konuda çok ciddi bir çalışma yapıldı. Hala yapılıyor. Bildikleri varsa anlatacaktır." sözlerine yer verdi.