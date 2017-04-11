Karabük'te Fetö/pdy Operasyonu

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün askerlerden sorumlu "mahrem imamı" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, askeri personelden sorumlu "mahrem imamı" olduğu iddiasıyla, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan V.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Askeri okullara giriş sınavlarının sorularını temin ederek, örgüt üyelerine verdiği ileri sürülen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı.



Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen ve etkin pişmanlık yasasından faydalanarak itirafçı olan V.D, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.