Karabük'te Fetö/pdy Operasyonu

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 3 eski öğretmen yakalandı.



Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edildikten sonra haklarında gözaltı kararı verilen ve emniyetteki müdür rütbesindeki personelden sorumlu "abi" oldukları ileri sürülen öğretmenler Ş.Ö. ve Ö.S ile komiser rütbesindeki personelden sorumlu "abi" olduğu iddia edilen K.D'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu, söz konusu 3 şüphelinin 100 Yıl Mahallesi'ndeki bir evde gizlendikleri tespit edildi. Polis ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Ş.Ö, Ö.S. ve K.D. gözaltına alındı.



Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları da tespit edilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.