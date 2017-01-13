Karabük'te Fetö Operasyonunda Bir Kişi Yakalandı

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranması bulunan kolej müdür yardımcısı gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, FETÖ terör örgütü üyeliğinden aranan M.Ç'yi uygulama noktasında durdurulan bir araçta yakalayarak gözaltına aldı.



Emniyetteki sorgusu tamamlamam M.Ç, güvenlik önlemleri altında Karabük Adliyesi'ne getirildi.



M.Ç'nin FETÖ ile bağlantısı tespit edilerek el konulan ve daha sonra Milli Eğitim Bakanlığına devredilerek imam hatip lisesi olarak halkın hizmetine sunulan Fatih Koleji'nin müdür yardımcısı olduğu öğrenildi. - KARABÜK