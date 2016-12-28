Karabük'te Fetö Operasyonu

Karabük'te FETÖ/PDY operasyonunda gözaltında alınan bir öğretmen adliyeye sevk edildi.



Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda, ilkokul öğretmenlerinden sorumlu olduğu iddia edilen öğretmen S.Y. gözaltına alındı. Emniyette sorgusu tamamlanan S.Y., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. S.Y., gazetecilerin sorularını ise cevapsız bıraktı. - KARABÜK