Karabük'te Fetö Operasyonu: 10 Gözaltı

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü /Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.



Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, emniyet müdür yardımcısı M.Ç., komiser İ.Y., komiser yardımcısı M.Ç. ile Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) A.Ş. çalışanları V.K., A.E., U.B., F.Ö., L.T., S.E. ve Ö.L. gözaltına alındı.



Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete getirildi. - KARABÜK