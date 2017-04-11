Karabük'te Fetö'den Aranan 3 Öğretmene Gözaltı

KARABÜK'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce görevlerinden uzaklaştırılan 3 öğretmen, saklandıkları evde gözaltına alındı.



Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma polis ekipleri, daha önce görevlerinden uzaklaştırılan ve haklarında gözaltı kararı bulunan öğretmenler Ş.Ö., Ö.S. ve K.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.100'üncü Yıl Mahallesi'nde bir evde saklandıkları tespit edilen şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı.



Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları iddia edilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. - K