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Karabük'te Fetö'den 1 Tutuklama

Karabük'te Fetö'den 1 Tutuklama

Karabük’te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen kolej müdür yardımcısı tutuklandı.

Karabük'te Fetö'den 1 Tutuklama

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen kolej müdür yardımcısı tutuklandı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından FETÖ üyeliğinden aranan uygulama noktasında durdurulan bir araçta yakalayarak gözaltına alınan M.Ç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T tipi Cezaevine gönderildi. - KARABÜK

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