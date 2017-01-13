Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen kolej müdür yardımcısı tutuklandı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından FETÖ üyeliğinden aranan uygulama noktasında durdurulan bir araçta yakalayarak gözaltına alınan M.Ç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T tipi Cezaevine gönderildi. - KARABÜK
Karabük'te Fetö'den 1 Tutuklama
Karabük’te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen kolej müdür yardımcısı tutuklandı.
Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen kolej müdür yardımcısı tutuklandı.
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