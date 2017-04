Karabük'te 'evet' çıktı



KARABÜK'te, Anayasa referandum unda resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 61 'evet', yüzde 39 'hayır' çıktı.



Kentte 674 sandıkta 150 bin 64 seçmen oy kullandı. 88 bin 969 seçmen 'evet' derken, 57 bin 646 oy seçmen 'hayır' dedi. Ak Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in, Karabük'te oy kullandığı 1201 numaralı sandıkta 207 'evet', 136 'hayır' çıkarken, 3 oy geçersiz sayıldı.



Yaklaşık bin kişi ellerinde Türk bayraklarıyla Kent Meydanına gelerek referandum dan 'evet' çıkmasını kutladı. Meşaleler yakan kalabalık, davul zurna eşliğinde halay çekti. Araçların sürücüleri korna çalarak kutlamalara eşlik etti.



Ak Parti Karabük Milletvekilleri Mehmet Ali Şahin ve Burhanettin Uysal, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, Ak Parti İl Başkanı Timurçin Saylar, BBP İl Başkanı Mustafa Kara, kutlamalarda yer aldı. Karabük Belediye Başkanı MHP'li Rafet Vergili'nin meydana gelerek Şahin, Uysal, Ceylan, Aksoy ve Saylar'la tokalaştıktan sonra alandan ayrılması dikkat çekti.



Şahin burada yaptığı konuşmasında şöyle dedi:



"Milletimiz bir demokrasi sınavın daha başarıyla çıkmıştır. İçeride ve dışarıda hala seçim sonuçlarıyla ilgili bir takım endişeli cümleler kullananlar şunu bilsinler ki Türkiye'de her seçimde referandum , hakim, gözetim ve denetiminde yapılmaktadır, her türlü şaibeden uzaktır. Bugün yapılan halk oylaması da hiçbir endişeye, soru işaretine yol açmayacak şekilde güven içerisinde dürüstçe yapılmıştır. Herkes milletimizin ortaya koyduğu bu iradeye saygı duymalı ve şapka çıkarmalıdır. Türkiye çok referandum yaşadı. Bizim dönemimizde de 2 referandum yaşandı. Ama hiçbir referandum halk oylaması öncesi tansiyon bu kadar yükseltilmemişti. Kara propagandaya milletimiz bu kadar muhatap edilmemişti. Ama bütün bunlara rağmen milletimiz geleceği gördü. Türkiye'nin geleceğinde bu sistemin Türkiye'ye sıçrama yapacağını gördü ve anladı ve bu Anayasa değişikliğini kabul etti. Türkiye'de 'hayır' diyerek oy kullanan vatandaşlarımız çok yakın bir zamanda bu Anayasa değişikliğinin uygulamaya başladığında Türkiye'ye neler kazandıracağınızı göreceksiniz ki bir gün 'Keşke bizde 16 Nisan'da halk oylamasında evet deseydik' diyeceksiniz."



Kutlamalar havai fişek gösterileriyle geç saatlere kadar devam etti.