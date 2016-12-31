Karabük'te Ev Yangını

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yangın çıkan iki katlı evde hasar oluştu.



Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi Yiğit Sokak'ta Selim Özcan'a ait iki katlı binanı ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.



Yangında binanın ikinci katı ve çatısı kullanılamaz hale geldi.