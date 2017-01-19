Karabük'te "Engelleri Birlikte Aşıyoruz" Projesi

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Karabük İl Müdürlüğü, Türkiye Özel Eğitim Vakfı ve Karabük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında "Engelleriniz Engel Olmayacak" projesi kapsamında "Mesleki Eğitim Kursu" açıldı.



Açılışta konuşan İŞKUR Müdürü Coşkun Güven, İŞKUR'un engellilere yönelik yaptığı hibe ve eğitim desteğinin proje çağrısı üzerine hazırlanan projenin destek kapsamına alındığını söyledi.



Dekoratif Ahşap Boyama ve Hediyelik Eşya alanında toplam 568 saat sürecek eğitimlerde, engelli kursiyerlere günlük 20 lira cep harçlığı verileceğini ifade eden Güven, "GSS ve iş kazası primleriyle kursun idari ve eğitim giderleri Kurumumuz tarafından karşılanacaktır." diye konuştu.



Güven, engelli bireyleri sosyal hayatın içerisinde tutmak adına düzenlenen kursun ilgili taraflarca da memnuniyetle karşılandığını, İŞKUR olarak dezavantajlı gruplara yönelik programların devam edeceğini kaydetti.