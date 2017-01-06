Karabük'te Çocuk Parkları Onarılıyor

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, spor aletleri ile çocuk oyun gruplarının bakım ve onarımının yapıldığını bildirdi.



Vergili, gazetecilere yaptığı açıklamada, spor aletleri ve oyun guruplarının yaza hazırlandığını söyledi.



Çocukların oyun parkı konusunda ısrarcı olmasının yanı sıra kadınlardan da spor aletlerinin kurulması yönünde yoğun talep geldiğini ifade eden Vergili, "Belediye olarak tüm insanların faydalanabileceği ortak noktalara parkların yapımı ve sağlıklı yaşamı destekleyen spor aletlerinin kurulumu sürecek. Yürütülen çalışmalarda sorumluluk alanımızda bulunan tüm parkların bakımı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılıyor." diye konuştu.