Karabük'te Çipli Kimlik Kartı Dağıtımı

Karabük'te, çipli kimlik kartına ilk başvuru Vali Mehmet Aktaş tarafından yapıldı.



Aktaş, başvuru sırasında yaptığı açıklamada, Nüfus Müdürlüğü görevlilerince başvurusunun başarılı şekilde alındığını, bundan sonra da isteyenlerin yeni kimlik kartı başvurusunu yapabileceklerini söyledi.



"Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile vatandaşlarımızın kimlik sahteciliğinden kaynaklı hak kaybından ve suistimallerden korunması amaçlanmıştır." diyen Aktaş, "Uluslararası standartlarda, modern, taşıma kolaylığına sahip ve yüksek güvenlikli tasarım ve özelliklere sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti yeni kimlik kartlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerinde bulundu.



Başvuru işlemlerinin ardından İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ertuğrul Atalı tarafından temsili olarak hazırlanan kimlik kartı Vali Mehmet Aktaş'a takdim edildi.