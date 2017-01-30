Karabük'te Çevre Düzenleme Çalışması

Karabük Belediyesi tarafından mezarlıklarda yaya yolu ve çevre düzenlemesi çalışmalarının yapıldığı bildirildi.



Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5000 Evler Mahallesi mezarlığında yaya yolu, çevre düzenlemesi ve istinat duvar çalışmaları başlatıklarını söyledi.



Mezarlıklarda yapılan çalışmalarla vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu şekilde yerine getireceklerini ifade eden Vergili, "Mezarlıklardaki yaya yolları açıyoruz, mezar ziyareti ve defin için gelen vatandaşlar çamura basmadan işlemlerini gerçekleştirebilecek. Yaptığımız çalışmalar Karabük halkının beğenisini kazanıyor. Bu çalışmalarla mezarlıkları daha güzel ve kullanışlı hale getiriyoruz." diye konuştu.