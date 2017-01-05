Karabük'te Buzlanma Nedeniyle 10 Araç Kaza Yaptı

Karabük'te, D-750 Karayolu'nda buzlanma nedeniyle 10 hasarlı kaza meydana geldi.



Sabah saatlerinde D-750 Karayolu'nun Kemaloyman ve Hamzalar Köyü mevkileri arasında gizli buzlanma meydana geldi. Buzlanma nedeniyle 10 araç farklı noktalarda kayarak kaza yaptı. Bariyerlere ve istinat duvarlarına çarpan araçlarda hasar oluştu. Trafik ekipleri, kazaların ardından yolu ulaşıma kapatarak Karayolları'ndan tuzlama yapmasını istedi. Yaklaşık 40 dakika ulaşıma kapalı kalan yol, Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışması ve kaza yapan araçların kaldırılması ardından açıldı.