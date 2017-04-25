Karabük'te Aynı Kişiye Ait 2 Ev Yandı

KARABÜK'ün Safranbolu İlçesi'nde Murat Ateş'e ait yan yana bulunan birer katlı 2 ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.



Gece saatlerinde, Murat Ateş'e ait İsmetpaşa Mahallesi Orta Deretarla Sokak'ta yan yana bulunan iki evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kimsenin oturmadığı evlerdeki yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri yangınlara müdahale ederek kısa sürede söndürdü.



Evlerde büyük hasar oluşurken, kundaklama sonucu çıkmış olabileceği tahmin edilen yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı.



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