Karabük'te Asfalt Çalışması

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, kentin çeşitli noktalarında asfalt çalışmalarının başladığını belirtti.



Başkan Vergili, gazetecilere yaptığı açıklamada, havaların ısınmasıyla kentte asfalt çalışmalarının başladığını söyledi.



Çalışmaların 5000 Evler Mahallesi'nde sürdüğünü ifade eden Vergili, "Ekiplerimiz, asfaltların üzerine kaplama yerine, kazıyarak yeniden asfaltlama yapıyor. Bir şehrin yaşanabilir düzeyde olabilmesi için yollarının düzgün olması gerekir. Karabük'ün kalitesini arttırmaya devam ediyoruz. Karabük'e yakışmayan her türlü kusuru ve eksiklikleri tespit edip anında düzeltme yoluna gidiyoruz." dedi.