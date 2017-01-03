Karabük'te Alt Yapı Çalışmaları

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili kentte yağmur suyu drenaj çalışmalarının devam ettiğini söyledi.



Başkan Vergili gazetecilere yaptığı açıklamada çalışmanın Atatürk Mahallesi'nde sürdüğünü söyledi.



Başkan Vergili, "Karabük'te daha önce hiç drenaj hattı yapılmamış. Yağan yağmurlar bu nedenle birtakım sıkıntıları beraberinde getiriyordu. Şimdi bu alanda drenaj hattı çalışması yapıyoruz. Hem yollarımız daha sağlıklı ve düzgün bir şekilde işleyecek hem de aşırı yağan yağmurlarda ortaya çıkabilecek birtakım sorunların önüne geçmiş olacağız." diye konuştu.



Bu çalışmaları yaparken halkın sorunlarını yerinde dinleyip yerinde çözüme kavuşturmaya özen gösterdiklerini ifade eden Vergili şunları kaydetti:



"Aynı zamanda sorunların giderilebilmesi için çalışmalara başladığımızda mümkün olduğunca çalışmaları yakından takip ediyoruz. Böylece hem işlerimiz daha kalifiyeli oluyor hem de daha kalıcı çözümler üretmiş oluyoruz.



Yapımı devam eden drenaj hattı çalışmamız birçok sorunları gidermiş olacak. Karabük'ün bütününü kapsayan yağmur suyu drenaj inşa çalışmaları programlı olarak devam edecek."