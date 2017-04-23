Karabük'te Ahşap Ev Yandı

KARABÜK'ün Eskipazar İlçesi'nde iki katlı ahşap ev, çıkan yangında kül oldu.



Yangın, öğle saatlerinde Sofular Köyü'nde Şükrü ve Bedir Gocakaya kardeşlere ait 2 katlı ahşap evde meydana geldi. Bacanın tutuşmasıyla çıktığı tahmin edilen yangının ardından alevleri fark eden köylüler itfaiyeyi arayarak yardım istediler. Evde bulunan 90 yaşındaki Şükrü Gocakaya ile 85 yaşındaki Bedir Gocakaya komşuları tarafından evden dışarıya çıkartılarak kurtarıldı. İtfaiye ekipleri alev alev yanan eve müdahale ederken vatandaşlarda tankerden doldurdukları kovalarla yangını söndürmeye çalıştılar. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın söndürülürken iki katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



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