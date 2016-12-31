Karabük'te 67 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Karabük'te sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle 67 köy yolu ulaşıma kapandı.



Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Merkeze bağlı 7, Eflani ilçemizde 15,Eskipazar ilçemizde 10, Ovacık ilçemizde 12 köy yolu,Safranbolu ilçemizde 13, Yenice ilçemizde ise 10 köy yolu olmak üzere 67 köy yolumuz ulaşıma kapanmıştır. Karla mücadele ekipleri kapanan yollarda ulaşımı açmak için ekiplerimiz mücadele ediyor anca kar yağışı devam ettiğinden çalışmalar güçlükle sürüyor"denildi. - KARABÜK