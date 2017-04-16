Karabük'te 32 Kişi Sandık Başında Gözaltına Alındı

Karabük'te FETÖ/PDY soruşturmaları ve çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli, oy kullanmak için gittikleri sandıklarda gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalaması bulunan 18 şüpheli ile çeşitli suçlardan aranan 14 kişiyi, halk oylamasında oylarını kullanmak için gittikleri okullarda gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK