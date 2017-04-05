Karabük'te 3. Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu

Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından düzenlenen "3. Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu" sona erdi.



İki gün önce başlayan sempozyumun son gününde, sempozyuma katılan akademisyenlerden oluşan bir heyet Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarını (KARDEMİR) gezdi.



KARDEMİR Eğitim Kültür Merkezinde fabrikanın kuruluş ve gelişiminin anlatıldığı sinevizyon gösterisini izleyen heyet, İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Daha sonra özel koruyucu kamuflajları giyerek sırasıyla Kok Fabrikaları, Yüksek Fırınlar, Çelikhane ve Haddehaneleri gezdi.



Sempozyum gezinin ardından sona erdi.