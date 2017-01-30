Karabük'te 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı



KARABÜK'te, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.



Kaza, saat 13.30 sıralarında Karabük-Zonguldak yolunun Fatih Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Celal Kıylıoğlu yönetimindeki 78 BT 492 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün hatalı sollama yapması sonucu karşı yönden gelen Müjdat Elieyioğlu'nun kullandığı 06 DE 4945 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücüler Celal Kıylıoğlu, Müjdat Elieyioğlu ile Fatime Tivişoğlu, Ersin Elieyioğlu ve Ayşima Elieyioğlu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.