Karabük'te 150 Bin Seçmen Sandık Başına Gitti

Karabük'te, Anayasa Değişikliği Halkoylaması için oy kullanacak sandık seçmen listesinde kayıtlı olan 173 bin 150 kişiden, 150 bin 64 kişi sandık başına gitti.



Referandumda çıkan 'Evet' sonucuna yüzde 60,68 ile destek veren Karabük'te sandığa gitmeyen 23 bin 86 vatandaş toplam seçmen sayısının yüzde 13'ünü oluşturdu. Ayrıca kullanılan oyların 3 bin 449'u ise geçersiz sayıldı.



Merkez belediyenin MHP'li olduğu Karabük merkezde 92 bin 629 seçmenden 80 bin 731'i sandık başına gitti. Bin 544 oyun geçersiz olduğu merkezde 49 bin 51 seçmen kararını evet oyundan yana kullanırken, 30 bin 136 seçmen ise kararını hayırdan yana verdi.



Karabük'e bağlı ilçelerden, 6 bin 824 seçmene sahip Eflani'de 5 bin 342 seçmen sandığa giderek, 3 bin 926'sı evet, bin 263'ü ise hayır oyu kullandı, 153 oy ise geçersiz sayıldı. Eskipazar ilçesinde 9 bin 730 seçmenden sandık başına giden 8 bin 119'undan 5 bin 792'ü evet, 2 bin 112'si hayır oyu kullanırken, 215 oy ise geçersiz sayıldı. 2 bin 616 seçmenden 2 bin 305'nin sandığa gittiği Ovacık ilçesinde de bin 599 seçmen evet, 633 seçmen ise hayır oyu verirken, 73 oy da geçersiz sayıldı. 44 bin 763 semenin bulunduğu Safranbolu'da ise 39 bin 250 seçmenden 20 bin 839'u evet, 17 bin 627'si hayır, 734 oy ise geçersiz olurken, Yenice ilçesinde ise 16 bin 588 seçmenden 14 bin 317'si sandığa giderek, 7 bin 762 evet, 5 bin 875'i hayır oyu kullanırken, 680 oy ise geçersiz sayıldı.



Yüzde 60,68 oranında referandumda evet diyen Karabük'te 2010 yılında gerçekleşen referandumdaki oyu ise yüzde 63.97 ile evet'ten yana kullanmıştı. 2014'te gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 64,57 ile Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren Karabük'te 1 Kasım seçimlerinde AK Parti yüzde 60.45, CHP yüzde 15.3, MHP ise yüzde 19.8 oranında oy almıştı. - KARABÜK