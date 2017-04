Karabük Sosyal medyada bonzai ile mücadele çağrısı yaptı, esrarla yakalandı



KARABÜK'te, evinde 110 gram toz esrar ile yakalanan Emrah Y.'nin, sosyal medya hesabında, "Karabük emniyetini, valiliği göreve çağırıyorum. Burada bonzaiyi bitirelim. Elimden gelen tüm yardımı vermeye hazırım. 'Allah razı olsun' deyin yeter" yazdığı ortaya çıktı.



İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanırken yakalanan 2 çocuğun ifadesinden yola çıkarak Atatürk Mahallesi'nde oturan Emrah Y.'nin evine dün operasyon düzenledi. Evde 110 gram sıkıştırılmış toz esrar ele geçirildi. Emrah Y. ile evde bulunan Suriyeli kaçak göçmen 22 yaşındaki M.F.A. gözaltına alındı. Emrah Y. ve M.F.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



GENÇLERİ UYARIP POLİSİ GÖREVE ÇAĞIRMIŞ



Emrah Y.'nin, gözaltına alınmadan 2 gün önce 13 Nisan'da sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabında yazdığı yazı ile gençleri bonzai içmemeleri konusunda uyarıp, valilik ve emniyeti de bu konuda göreve çağırdığı ortaya çıktı. Emrah Y. yazısında şöyle dedi:



"?Bu vatanı, bu milleti seven, hayatında siyasete hiç ama hiç bulaşmamış dürüst bir kardeşiniz olarak naçizane bu ülkenin gençlerini uyarmak amacım. Lütfen bonzai içmeyin. Size her uzatılanı içmeyin lütfen. Bakın Avustralya'nın ordusu yok, İzlanda'nın ordusu yok. Ama dünyanın en mutlu ülkeleri. Oraları araştırın, okuyun biraz. İnsanlar neden oralarda mutlu diye. İstanbul'da işlerim bozulduğu için Yeni Zelanda vizesi almıştım. Ama hayatımda ki bazı şeylerden sonra döndüm Karabük'e. Mecbur kaldım. İnsanlara dışarıda gördüğüm bazı şeyleri biraz olsun öğretmeye, mutlu olmalarını sağlamaya çalıştım. Ama gördüm ki burada insanlar hayal kurmayı unutmuşlar. Burada ilah bonzai. Bonzaiye tapıyorlar. Buradan Karabük emniyetini, Karabük Valiliğini, Karabük'ü seven tüm erdemli insanları, medyayı göreve çağırıyorum. Burada bonzaiyi bitirelim. Elimden gelen tüm yardımı vermeye hazırım. 'Allah razı olsun' deyin yeter. Bu lanetle ömrümün, gücümün yettiği yere kadar savaşacağım. İnsan hayatı ucuz değil."



Şüphelinin, sosyal medyada bu tür paylaşımlar yaparak kendisini kamufle etmeye çalıştığı öğrenildi.