Karabük Oturarak Voleybol Milli Takımı Avrupa Şampiyonasına Hazırlanıyor

Oturarak Voleybol Milli Takımı, ilk kez katılacağı Avrupa Şampiyonası öncesi Karabük'te yaptığı ilk hazırlık kampını tamamladı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, 4-12 Kasım tarihlerinde Hırvatistan'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası öncesi Karabük'ün Ovacık İlçesi'nde bulunan Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nde 1 hafta kamp yaptı. Oturarak Voleybol Milli Takımı Antrenörü Yusuf Kenan Kök, tarihlerinde ilk kez katılacakları Avrupa şampiyonasına 18 takımdan seçtikleri 14 sporcu ile hazırlandıklarını, kampta sporcuların motorik becerilerini, temel tekniklerini ve engel seviyelerine uygun fitness programını oluşturduklarını söyledi. Kendileriyle birlikte 3 takımın daha ilk defa Avrupa şampiyonasına katılacağını ifade eden Kök şöyle dedi:



"Gruplar belli olmadığı için şu an sıralama, derece anlamında bir şey söyleyemem ama geçen yıllara göre çok daha iyi durumdayız. Rakiplerimizi iyi tanıyoruz, video analizlerini yaptık. Rakiplerimizi biliyoruz. Önümüzde daha 6 aylık bir zaman var. Bu zamanda da çok şey değişecek diye düşünüyorum. Kardeş ülke Azerbaycan ile Hırvatistan, İtalya, Polonya ve Gürcistan bizim muhtemel yakın rakiplerimiz."



Oturarak voleybolun Türkiye'de çok ciddi anlamda gelişmekte olan bir spor olduğunu ifade eden Kök, "Bedensel engelli arkadaşlarımızın bu spora katılması için her şey müsait. Bize ulaşmak istiyorlarsa federasyonumuza müracaat etsinler. Bayan liglerimizde 30 bayan sporcumuz var. Bayan voleybol takımıyla İstanbul'un çok güzel bir mekanında bir gösteri maçı yapmayı planlıyoruz. Bu şekilde de bayanlarımızın bu spora katılımını arttırmayı hedefliyoruz." dedi.



Oğlu 18 yaşındaki Samet Yıldız ile birlikte milli takımda ter döken 44 yaşındaki Mehmet Yıldız da "Baba oğul birlikte spor yapmak çok güzel. Milli takımda da birlikte olmak ayrı bir güzellik. Ona ve genç sporculara destek oluyoruz. Sorumluluğum daha ağır olacak. Oğluma örnek olmak ve iyi oynamak zorundayım. O da elinden geleni yapacaktır. Birlikte olmamız bizi olumlu yönde etkileyecektir" dedi.



Samet Yıldız da babasıyla birlikte oynamaktan mutlu olduğunu söyledi.