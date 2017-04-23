Karabük Otomobil Su Kanalına Düştü 2 Yaralı

Otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı (2)



KAZA CEP TELEFONU KAMERASINDA



Otomobilin su kanalına düşmesi, arkadaki araçta yolcu olarak bulunan kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde, otomobilin yolda zikzak çizerek gittiği görüldü. Görüntüde, videoyu çeken kişi ile yanındaki sürücünün, "Vuracak karşıya. Birisinin canına mal olmasa. Kadın kullanıyor, yanıdaki adam direksiyona müdahale ediyor" şeklindeki konuşmaları da yer aldı. Görüntüde kısa süre sonra otomobil demir bariyeri aşıp su kanalına düştü.