Karabük Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Karabük merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan ve çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla salıverilen bir kişi, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.



Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, daha önce gözaltına alınarak mahkemeye çıkartılan ancak adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı şartıyla salıverilen Y.E.K. (22) hakkında savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltı kararı verildi.



Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeniden gözaltına alınan Y.E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Karabük merkezli İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Zonguldak, Şanlıurfa, Bitlis ve Bingöl'de 21 Kasım 2016'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, "2013'te Askeri Liselere Giriş Sınavı sorularının, örgüt üyelerince çalındığı, Karabük'teki ortaokullarda okuyan başarılı öğrencilerin örgüt evlerine yönlendirildiği ve bu öğrencilere askeri liselere gitmeleri yönünde telkinlerde bulunulduğu, liseleri tercih eden öğrencilere sınav öncesinde soruları vermek suretiyle askeri okullar ve Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine personel yerleştirildiği" iddiasıyla başlatılan operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen ve açığa alınan öğretmen ve askeri personel ile sözde "ilde görevli emniyet müdürlerinin imamı" ve "komiser rütbesindeki personelin sözde imamı" olduğu öne sürülenlerin de bulunduğu H.S, H.A, K.Ö, S.Ö, Y.E.K, U.Y, S.Ç, H.B, A.G, Ş.Ö, K.S. ve K.Ç. gözaltına alınmıştı.



2 Aralık 2016 tarihinde mahkemeye çıkartılan zanlılardan, öğretmenler H.A. (36), H.S. (34) ve S.Ç. (24) ile örgütün sözde "Karabük ilinde görevli emniyet müdürlerinin imamı" olduğu değerlendirilen sağlık personeli A.G. (37) ve "komiser rütbesindeki personelin imamı" olduğu öne sürülen öğretmen Ş.Ö. (34) tutuklanmıştı.



Diğer 7 şüpheli ise yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartıyla salıverilmişti.



Aynı soruşturma kapsamında aranan H.D, M.Ç. ve H.G'nin ise yurt dışına kaçtıkları belirlenmişti.