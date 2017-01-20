12 İlde Fetö Operasyonu

Karabük merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, gözaltına alınan ve aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu subay, astsubay, uzman çavuş, uzman erbaş ve erlerden oluşan 12 kişiden 9'u adliyeye sevk edildi.



Karabük Emniyet Müdürlüğü'nün, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanan örgüt mensuplarına yönelik soruşturması kapsamında 12 ilde düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 12 askerden 9'unun emniyetteki sorgusu tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Karabük Adliyesi'ne getirildi.



12 Ocak'ta Karabük, İstanbul, Ankara, Bolu, Sivas, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kütahya, Adana, Adıyaman, Balıkesir ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonlarda, 7'si daha önce görevinden uzaklaştırılmış, 5'i de muvazzaf subay, astsubay, uzman çavuş, uzman erbaş ve erlerden oluşan M.T, B.B, A.D, M.E.Ç, A.K, M,Ç, L.Ö, N.Y, T.S, H.B, M.K. ve B.U. gözaltına alınmıştı.