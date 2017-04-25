Karabük Kabuğu Kırılan Kaplumbağa Tedaviye Alındı

Kabuğu kırılan kaplumbağa tedaviye alındı



KARABÜK'te, Suriye uyruklu 2 gencin yere atarak kabuğunu kırdığı iddia edilen kaplumbağa veteriner kliniğinde tedaviye alındı.



Kent merkezinden geçen Araç Çayı kenarındaki Kordon Park'ta yürüyüş yapan Vural Yurdabakan, parkta yanına yaklaştığı 2 gencin kaplumbağayı yere atarak eğlendiklerini fark etti. Yurdabakan, kaplumbağanın kabuğunun kırıldığını görünce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne haber verdi. Gelen ekipler kaplumbağayı alıp veteriner kliniğine götürdü. Kamplumbağa klinikte tedaviye alındı.



Veteriner hekim İlker Başdağ, farklı renklerde boyanan kaplumbağanın kabuğunda çok büyük bir çatlak olduğunu söyleyerek, Bu çatlağı yerine oturtturduk. Şu an tedavisini sağlıyoruz. Daha çok antibiyotik tedavisi ve çatlağın daha çabuk düzelebilmesi için de ilaç tedavisi uyguluyoruz. Kaplumbağamızın durumu iyiye gidiyor. Bu tedavinin süreci zaman zaman uzayabilse de kaplumbağamız 1 ay sonra sağlığına kavuşacak ve tekrar doğaya salınacak dedi.



Kamplumbağayı bulan Yurdabakan da hayvanı yere atarak eğlenen gençlerden birisini peşinden koşarak yakaladığını anlatarak, Kaplumbağaya niye eziyet ettiklerini sorduğumda yarım yamalak Türkçe ile Suriyeli olduğunu ve kendisinin yapmadığını yanında ki arkadaşının yaptığını söyledi. O sinir ve üzüntüyle kaplumbağanın yanına geldim. Kabuğu boydan boya çatlamıştı. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşur dedi.



Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvana eziyet ettiği iddia edilen kişilerin bulunması için polisle birlikte çalışma başlattı.