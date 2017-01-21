Karabük Ekonomisi Masaya Yatırıldı

Karabük'ün ekonomik durumunu ve potansiyelini, istihdam alanlarını değerlendirmek, uygulamadaki teşvik ve destekleri açıklamak amacıyla düzenlenen toplantı Safranbolu'da yapıldı.



Sanayici ve iş adamların ihtiyaç ve sorunlarının ele alındığı Karabük'ün ekonomik aktörleri, esnaflar, sanayiciler, işadamları, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantının açılışı konuşmasını yapan Vali Mehmet Aktaş, en önemli önceliklerinden birisinin ülke genelinde ve Karabük'te yatırım ortamını iyileştirerek yatırımcının ve yatırımın önünü açarak üretimi ve istihdamı arttırmak olduğunu söyledi.



"İşsizlik oranımız yüzde 8 seviyesinde"



Karabük'ün sahip olduğu birçok özellikleri itibariyle aslında yatırım yapmaya oldukça uygun avantajı olan bir il olduğunu ifade eden Vali Aktaş, "Sahip olduğu coğrafi konum, ulaşım imkanları, KARDEMİR gibi bir sanayi devine ev sahipliği yapmış olmaktan dolayı sanayi alanındaki birikimi yine turizm ve ormancılık sektöründe birçok avantaja sahip bir ilimiz. Bu avantajlarını da büyük oranda a kullanmış ve fiiliyata geçirmiş bir iliz. Bugün itibari ile Karabük sanayi siciline kayıtlı 386 işyeri ve işletmede yaklaşık 14 bin istihdam söz konusu. Yine ülke genelinde işsizlik oranı yaklaşık 11,5 civarında iken Karabük'te bu oran yüzde 8 civarında. Ülke geneline göre iyi bir durumdayız" dedi.



"2. OSB ile Karabük büyük ivme kazanacak"



Mevcut Karabük OSB alanında yaklaşık yüzde 75 oranında doluluk oranına sahip olduklarını da aktaran Aktaş, "Mevcut 52 parselde 41 tanesi tahsis edilmiş ve bunların birçoğunda üretim yapılıyor. Geri kalan kısımda ise proje çalışmaları devam ediyor. Bunun yanında İkinci OSB alanı Eskipazar'da yapılacak olan Metal ve Metal ürünleri İhtisas OSB çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 350 hektarlık bir alana sahip olup, Eskipazar ilçemizi geçtikten sonra yolun hemen solunda yer alıyor. Bütün işlemleri bitti son olarak ÇED çalışmalarımız 2 aya kadar bitecek. Mart yada Nisan ayında tabelamızı asacağız. Oranın faaliyete geçmesiyle Karabük'e daha büyük ivme kazandıracak. Biz bunla yetinmeyip var olanın üzerine daha iyi şeyle koymak adına gayret göstereceğiz. Bu toplantıda asıl amacımız işadamlarımızla bir araya gelip daha iyisini nasıl yaparız, var olanı koruyup üstüne daha iyi şeyleri nasıl koyarız onları tartışarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunacağız. Bizim için çok daha önemli bir şeyi amaçlıyoruz. Bu işin kaynağını bulup riskini alıp yatırım yapan, üretim yapan ve bu işin gayretini gösteren insanlarsınız. Bir şehrin idarecileri ise size bu ortamı hazırlamak için gerekli olan bürokratik işlemleri yapıp sizlere alan açmak ve belli oranda denetim yapmak. Bu toplantı ile sizin gözünüzle değerlendirmenizle il idaresi olarak ne yapmışız ne kadar iyi yapmışız onunda değerlendirmesini almış olacağız. Bizim görevimiz sizin önünüzü açmaktır, zorlaştırmak değildir. Bu yönüyle de biz sizin değerlendirmeleriniz üzerinden bundan sonra için il yönetimi olarak daha iyi bir performans göstermenin gayreti içinde olacağız" ifadelerinde bulundu.



Toplantı Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Koordinatörü Sakin Eren, Defterdar Osman Koçaş, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü İsmail Yıldırım, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Coşkun Güven ve KOSGEB Müdürü Serhat Saygın'ın yaptığı bilgilendirme sunumları ile devam etti.



Bilgilendirme sunumunun ardından toplantı Vali Mehmet Aktaş başkanlığında sunumları gerçekleştiren kurum amirlerinin katılımcıların soru ve görüşlerinin değerlendirilmesi ile sona erdi. - KARABÜK