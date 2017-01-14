Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Yatak Sıkıntısı İddiası

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Müdürü Erkan Doğan, hastanede boş yatak sıkıntısı yaşanıyor iddialarına ilişkin, yatak sorunu yaşamadıklarını, vatandaşın yatak olmaması nedeniyle mağdur edilmediğini bildirdi.



Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında hastanede yatak sorunu yaşandığına dair haberlerin çıktığını hatırlattı.



Bunun doğru olmadığını, yatak sıkıntısı yaşanmadığını ifade eden Doğan, şunları kaydetti:



"Geçtiğimiz günlerde bahsi geçen hasta servisinin ameliyat günü olması ve ameliyat olacak hastaların doktorları tarafından sabah saatlerinde serviste hazır olmaları istendiğinden, sadece o güne has anlık bir yoğunluk yaşanmıştır. Geçici olarak mevsimsel hastalıklar nedeniyle bazı kliniklerde o günlük yoğunluk yaşanmaktadır. Bahsi geçen gün içinde yaptığımız araştırmada, 45 yatağımızın boş olduğu tespit edilmiştir. Hastanemiz genelinde yatak sorunu yaşanmamaktadır. Vatandaşımız yatak olmaması nedeniyle mağdur edilmemektedir."