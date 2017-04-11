Karabük'de Tıp Öğrencilerine Eğitim

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Tıp Fakültesi öğrencilerine "Probleme Dayalı Öğretim" eğitimi verildi.



Fen Fakültesi konferans salonundaki eğitimde konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Şahin, probleme dayalı öğretimin sanal vakalar kullanılarak kendi kendine öğrenme metodu olduğunu söyledi.



Şahin, probleme dayalı öğretim organizasyonunda küçük gruplara ayrılmış öğrencilere ders kurulunun bazı konularını içeren vakaların, konu ile ilgili tartışmayı tetiklediğini ve öğrenme sürecini başlattığını vurgulayarak, beyin fırtınası sonrasında vakayı çözmek için nelerin öğrenilmesi gerektiğine karar verildiğini açıkladı.