Karabük CHP'li Çiçek: Yüzde 10 Gizli 'Hayırcı' Var

CHP'li Çiçek: Yüzde 10 gizli 'hayırcı' var



CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, "Kararsız gibi görünen yüzde 10'a yaklaşan vatandaşlarımızın gizli 'hayırcı' olduğuna inanıyorum" dedi.



CHP'li Çiçek, partisinin Karabük İl Başkanlığı ziyaretindeki açıklamasında Ergenekon ve Balyoz davaları başladığında Ak Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in Adalet Bakanı olduğuna vurgu yaparak şöyle dedi:



"Şimdi duyuyoruz, işitiyoruz FETÖ ile CHP'yi aynı kareye getirmeye çalışıyor. Ben cezaevinden kendisi hakkında bir suç duyurusunda bulunmuştum. 'Türkiye bağırsaklarını temizliyor' diye bir açıklaması olmuştu Karabük'te. Aynı ifade Bülent Arınç'a da aittir. Şimdi ona sormak istiyorum. Türkiye bağırsaklarını mı temizledi, yoksa FETÖ denen hain örgütün önünü mü açtı? Mutlaka hem şahsımızdan, hem bu kumpas davaları mağdurlarının ailelerinden, hem de Türk milletinden geçmişteki yanlış söylemleri nedeniyle bir özür borcu vardır."



'BUNLARIN HESABI SORULMAYACAK MI?'



Şu anki sistemde yolsuzluğa karışan bir başbakan, bakan hakkında soruşturma açmak ve yüce divan olarak Anayasa Mahkemesi'ne sevk etmek için gerekli olan oy sayısının 276, yani 550'nin yarısı olduğunu hatırlatan Çiçek şöyle konuştu:



"Şimdi 50 milletvekili arttırarak 600 yapmayı hedefliyorlar. Peki bunun yarısı kaç eder? 300. Yine Şahin'e soruyorum bir hukukçu olarak. Niye 300 değil de 400 milletvekili istiyorsunuz? Ak Partililer cevap verin. Tasarı Meclise 1 ay geç geldi. MHP bunu 300'e indirmeye çalışırken Ak Parti niye 400'de ısrar etti. Hesap vermekten korktukları bir şey mi var? Biz olduğunu biliyoruz, mmillette biliyor, dünya da biliyor. Şimdi kumpas davalarında binlerce masum insan, asker, sivil mağdur edilirken bu ülkeyi km yönetiyor du? Silopi'de PKK'lı teröristler törenle karşılanırken, çadır mahkemeleri kurulurken Adalet Bakanı kimdi? Asker, polis operasyon izni isterken valilere 'sakın ha vermeyin, görmeyin, teröristler sokakları kazsınlar, şehirleri, kasabaları teslim alsınlar' diye göz yuman kimdi? Biz vatan savunmasında başarıyla görev yaparken, Zekeriya Öz bizi tutuklatırken, onun altına Mercedes'i tahsis eden ve 'temiz eller operasyonu yapıyor' diye şimdi yurt dışına kaçmış haine sahip çıkan kimdi? Bunların bir hesabı olmayacak mı? Türk yargısına hesap vermeyecekler mi?"



YÜZDE 10 GİZLİ HAYIRCI VAR



Referandum çalışmaları hakkında da açıklama yapan Çiçek, "?Bizim astığımız 'hayır' afişleri 5-6 saat sonra toplanıyor. Her taraf 'evet' afişleri ile dolu. 'Evet' çalışması yapan herkesin önü açılıyor, 'hayır' çalışması yapanlar her yerde tehdit ediliyor. Dolayısıyla vatandaşın anketçilere verdiği cevapların samimi olduğuna inanmıyorum. Kararsız gibi görünen yüzde 10'a yaklaşan vatandaşlarımızın gizli 'hayırcı' olduğuna inanıyorum. Bu kadar baskı ortamında anket çalışmalarına pek bilimsel bir değer biçmiyoruz. O yüzden de özel bir anket çalışması yapmıyoruz" diye konuştu.