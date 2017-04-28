Karabük Belediyesinden Kısa Kısa

Karabük Belediyesi Fen İşleri Dairesi 5000 Evler Mahallesi Aile Mezarlığında yol ve istinat duvarı çalışması başlattı.



Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir şekilde yerine getirmeleri için çalıştıklarını söyledi.



Vatandaşlardan gelen istekleri yerine getirmeye çalıştıklarını ifade eden Vergili, "Mezar ziyareti ve defin için gelen vatandaşlarımız ayağını çamura basmadan işlemlerini gerçekleştirebilecekler.



Mezarlık ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaşlar yaya yolu olmadığı için bölgeye ulaşmakta güçlük çekiyordu. Yaptığımız çalışmalar sonucunda vatandaşlarımız artık rahat bir şekilde ziyaretlerini yapabilecekler. Mezarlıklarımızı daha güzel ve kullanışlı bir hale getirebilmek için çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.



Kaldırım çalışması



Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, yeni kaldırım ve bozuk olan kaldırımlarda yenileme çalışması yaptıklarını belirtti.



Çalışmaların Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 5000 Evler Mahallesi'nde devam ettiğini aktaran Vergili, şunları söyledi:



"Ekiplerimiz, kırılmış ve kullanılamaz haldeki toprak dolgulu kaldırımların yerine yeni kaldırımlar yapıyor. Diğer taraftan ise şimdiye kadar hiç kaldırımı olmayan sokaklarda kaldırım yapılıyor. Asfaltla modern bir görünüme giren cadde ve sokaklarda da uyumlu kaldırım çalışmaları yapmaya çalışıyoruz."