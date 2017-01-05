Karabük Belediyesi Meclis Toplantısı

Karabük Belediyesi meclis ocak ayı toplantısı yapıldı.



Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili başkanlığında, Karabük Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda, bir yıl boyunca görev yapmak üzere Denetim Komisyonu üyeliği seçimi yapıldı.



Plan ve Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonu Raporu ile gündem harici konuların görüşüldüğü toplantıda, bazı maddeler incelenmek üzere komisyonlara havale edildi.



Karabük Belediye Meclisi şubat ayı meclis toplantısının da 1 Şubat'ta yapılması kararlaştırıldı.