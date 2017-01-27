Karabük Belediyesi Çalışmaları

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, dere yataklarının temizlendiğini bildirdi.



Başkan Vergili, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların Endüstri Meslek Lisesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi arası yeni açılan bulvar yolunda bulunan derede sürdüğünü söyledi.



Mevsim geçişlerinde olası sel riski ve çevre kirliliğini ortadan kaldırmak için dereleri düzenli olarak temizlediklerini ifade eden Vergili, şöyle konuştu:



"Yaptığımız dere temizliği çalışmalarıyla halk sağlığını tehdit eden koşulları ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Dere yatağının kirli olması sinek oluşumuna neden olabiliyor. Çevreye koku ve bakteri yayarak hemşehrilerimizin sağlığını tehdit edecek tüm koşulları ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini düşürecek durumları ortadan kaldırmak için Karabük sınırları içerisindeki dere yataklarında temizleme çalışmalarına devam ediyoruz."



Belediyeden park onarımı



Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından çocuk oyun parkları ve spor parklarında bakım çalışmaları yapıldığı bildirildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, zarar gören oyun grupları, kamelyalar ve bankların yenilendiği ifade edildi.



Kırılan salıncak zincirlerinin ve hasar gören kaydırakların değiştiği aktarılan açıklamada, parklardaki oyun gruplarının da boyanarak parkların yaza hazırlandığı kaydedildi.